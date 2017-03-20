Почти полсотни пожарных ликвидировали пожар в офисном помещении в Виннице

"Пожар произошел на третьем этаже офисного здания. Сразу было сообщено об отключении электричества. Когда спасатели поднялись тушить пожар впервые, било током, поэтому повторно отправлено сообщение об отключении электроэнергии. Только после этого ребята приступили к тушению. В 10:35 пожар был локализован, а в 11:21 ликвидирован. Сейчас проводится разборка конструкций. Работало четыре подразделения, пять автомобилей и 50 человек личного состава", - рассказал Андрей Бабкин.

Он также добавил, что огонь уничтожил не менее 250 квадратных метров: вдребезги выгорели три кабинета на третьем этаже и пристройка на четвертом. Окончательная площадь пожара будет установлена ​​позже, сейчас выясняют причины возгорания.

На месте происшествия до сих пор остаются сотрудники ГУ ГСЧС и правоохранители.

Напомним, в результате пожара, возникшего около девяти часов утра в одном из офисных помещений на ул.Бевза в Виннице, не пострадала ни один человек.