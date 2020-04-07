Майже 70 протоколів за порушення карантину склали поліцейські на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Від початку карантину на території Кіровоградської області поліцейські склали 69 протоколів за ст.44 – 3 Кодексу України (Порушення правил щодо карантину людей) про адміністративні правопорушення, з них 2 - відносно осіб, які порушили правила самоізоляції. Про це УНН поінформували в пресслужбі ГУ НП в Кіровоградській області.
“Робота у даному напрямку триває. Просимо громадян з розумінням ставитися до роботи правоохоронців та представників служб і відомств, дотримуватися вимог чинного законодавства та берегти своє здоров’я”, — закликали в пресслужбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За перший день посиленого карантину складено майже 200 адмінпротоколів
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клименко: складати адмінпротоколи щодо порушення карантину можуть не тільки правоохоронці