Почти 70 протоколов за нарушение карантина составили полицейские в Кировоградской области

КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала карантина на территории Кировоградской области полицейские составили 69 протоколов по ст.44 - 3 Кодекса Украины (Нарушение правил карантина людей) об административных правонарушениях, из них 2 - в отношении лиц, нарушивших правила самоизоляции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Кировоградской области.