Почти 70 протоколов за нарушение карантина составили полицейские в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала карантина на территории Кировоградской области полицейские составили 69 протоколов по ст.44 - 3 Кодекса Украины (Нарушение правил карантина людей) об административных правонарушениях, из них 2 - в отношении лиц, нарушивших правила самоизоляции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Кировоградской области.
“Работа в данном направлении продолжается. Просим граждан с пониманием относиться к работе правоохранительных органов и представителей служб и ведомств, соблюдать требования действующего законодательства и беречь свое здоровье”, — призвали в пресс-службе.
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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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