Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: вже 16 загиблих, синоптики попереджають про посилення вітру
Київ • УНН
Чотири великі лісові пожежі охопили Лос-Анджелес та околиці, забравши життя 16 людей. Пожежники борються з вогнем в умовах загрози сильних вітрів, а поліція затримала сімох мародерів, двоє з яких видавали себе за пожежників.
Щонайменше 16 людей загинули внаслідок чотирьох великих лісових пожеж, що продовжують горіти в Лос-Анджелесі та його околицях. Пожежники намагаються стримати полум'я напередодні сильного вітру, який може звести нанівець прогрес, досягнутий у боротьбі з вогнем. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Пожежу Кеннет в округах Лос-Анджелес і Вентура локалізовано на 90%, а пожежу Херст у місті Лос-Анджелес - на 76%. Площа пожежі Палісейдс, що вирує з 7 січня, становить 23 654 акра і локалізована лише на 11%.
Національна метеорологічна служба попередила, що незабаром можуть повернутися сильні вітри.
В округах Лос-Анджелес і Вентура до середини тижня діє червоне попередження. У поєднанні з сухою рослинністю вітри "сприятимуть швидкому розповсюдженню та нестійкій поведінці будь-яких нових або вже наявних пожеж", ідеться в попередженні.
Тим часом поліція Лос-Анджелеса за останні два дні здійснила сім арештів, пов'язаних із ймовірним мародерством у зонах обов'язкової евакуації. Двоє із заарештованих видавали себе за пожежників.
Раніше повідомлялось, що в окрузі Лос-Анджелес через лісові пожежі загинули щонайменше 11 осіб. Точна кількість жертв невідома через небезпечні умови для проведення розслідування.
Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей.