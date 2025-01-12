Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: уже 16 погибших, синоптики предупреждают об усилении ветра
Киев • УНН
Четыре крупных лесных пожара охватили Лос-Анджелес и окрестности, унеся жизни 16 человек. Пожарные борются с огнем в условиях угрозы сильных ветров, а полиция задержала семерых мародеров, двое из которых выдавали себя за пожарных.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате четырех крупных лесных пожаров, продолжающих гореть в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Пожарные пытаются сдержать пламя накануне сильного ветра, который может свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с огнем. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Пожар Кеннет в округах Лос-Анджелес и Вентура локализован на 90%, а пожар Херст в городе Лос-Анджелес - на 76%. Площадь пожара Палисейдс, бушующего с 7 января, составляет 23 654 акра и локализован лишь на 11%.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что вскоре могут вернуться сильные ветры.
В округах Лос-Анджелес и Вентура до середины недели действует красное предупреждение. В сочетании с сухой растительностью ветры «будут способствовать быстрому распространению и неустойчивому поведению любых новых или уже существующих пожаров», говорится в предупреждении.
Тем временем полиция Лос-Анджелеса за последние два дня осуществила семь арестов, связанных с вероятным мародерством в зонах обязательной эвакуации. Двое из арестованных выдавали себя за пожарных.
Ранее сообщалось, что в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере 11 человек. Точное количество жертв неизвестно из-за опасных условий для проведения расследования.
Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей.