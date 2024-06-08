Масштабна пожежа розгорілася в Харкові після займання пластикових відходів, пошкоджено дві СТО
Київ • УНН
Масштабна пожежа в Харкові пошкодила 3 будівлі, в тому числі 2 станції технічного обслуговування, після загоряння пластикових відходів, але була локалізована аварійними службами.
У Харкові сьогодні вранці після загорання відходів з пластмаси та поліетиленової плівки сталася масштабна пожежа, яка пошкодила 3 будівлі, включаючи 2 станції технічного обслуговування, її локалізовано, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
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"Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становить близько 1800 кв. м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування", - розповіли у ДСНС.
О 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив. На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.
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