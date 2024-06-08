Масштабный пожар разгорелся в Харькове после возгорания пластиковых отходов, повреждены две СТО

В Харькове сегодня утром после возгорания отходов из пластмассы и полиэтиленовой пленки произошел масштабный пожар, который повредил 3 здания, включая 2 станции технического обслуживания, он локализован, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории - загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка. Пламя распространилось на рядом расположенные здания. Площадь пожара составляет около 1800 кв. м. Частично повреждены 3 здания, из них 2 станции технического обслуживания", - рассказали в ГСЧС.

В 10:00 пожар локализован, сейчас продолжается его ликвидация.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив. На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.

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