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Масовий карантин моряків у Новій Зеландії: посольство не отримувало звернень від українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Посольство України в Австралії направило запити до компетентних органів Нової Зеландії з проханням повідомити про наявність громадян України серед інфікованих моряків, після виявлення яких у місті Крайстчерч група з понад 400 моряків, імовірно з України і Росії, опинилась на карантині. Посольство поки не отримувало звернень від українців. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Посольство України в Австралії направило запити до компетентних органів Нової Зеландії з проханням повідомити про наявність громадян України серед інфікованих, а також передало їм контакти українського консула. Зовнішньополітичне відомство Нової Зеландії у відповідь повідомило, що новозеландським законодавством про захист персональних даних не передбачено поширення інформації щодо громадянства осіб без їхньої на це згоди”, — повідомили в МЗС.

За даними дипломатів, усім іноземним громадянам повідомили про їх право на консульську допомогу, їм також надали контакти посольства їх держави.

“Посольство України не отримувало звернень від згаданої групи українських моряків”, — зауважили у міністерстві.

Окрім того, дипломати пояснили, що у МЗС відсутня інформація щодо точної кількості українських моряків та переліку усіх іноземних країн, у яких вони перебувають на ізоляції через COVID-19, оскільки більшість іноземних країн мають аналогічне законодавство у сфері поширення персональних даних іноземців, а “наші громадяни часто не повідомляють закордонні дипломатичні установи України про випадки перебування на карантині або захворювання на коронавірус”.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили про те, що у місті Крайстчерч в Новій Зеландії група з понад 400 моряків, імовірно з України і Росії, опинилась в ізоляції після того, як у 11 членів групи підтвердили COVID-19.

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