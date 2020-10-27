Массовый карантин моряков в Новой Зеландии: посольство не получало обращений от украинцев

"Посольство Украины в Австралии направило запросы в компетентные органы Новой Зеландии с просьбой сообщить о наличии граждан Украины среди инфицированных, а также передало им контакты украинского консула. Внешнеполитическое ведомство Новой Зеландии в ответ сообщило, что новозеландским законодательством о защите персональных данных не предусмотрено распространение информации о гражданстве лиц без их согласия", - сообщили в МИД.

По данным дипломатов, всем иностранным гражданам сообщили об их праве на консульскую помощь, им также предоставили контакты посольства их государства.

"Посольство Украины не получало обращений от упомянутой группы украинских моряков", - отметили в министерстве.

Кроме того, дипломаты объяснили, что у МИДа отсутствует информация о точном количестве украинских моряков и перечне всех иностранных государств, в которых они находятся на изоляции из-за COVID-19, поскольку большинство иностранных стран имеют аналогичное законодательство в сфере распространения персональных данных иностранцев, а "наши граждане зачастую не сообщают зарубежные дипломатические учреждения Украины о случаях пребывания на карантине или заболевания коронавирусом".

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что в городе Крайстчерч в Новой Зеландии группа из более 400 моряков, предположительно из Украины и России, оказалась на изоляции после того, как у 11 членов группы подтвердили COVID-19.



