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Масованими обстрілами рф намагається вдати, що завдає «ударів у відповідь» та досягає цілей – Ігнат

Масованими обстрілами рф намагається вдати, що завдає «ударів у відповідь» та досягає цілей – Ігнат

Київ • УНН

 • 29219 перегляди

Посилення обстрілів з боку росії має на меті зламати дух українців і продемонструвати "удари у відповідь" їхній внутрішній аудиторії, каже речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

Масово обстрілюючи Україну росіяни мають на меті не лише вчиняти тероризм, а й намагаються досягти різних цілей та показати своєму населенню, що завдають "ударів у відповідь". Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На питання журналіста, яку ще мету, окрім тероризму, переслідує рф, нарощуючи кількість масованих атак проти України, Юрій Ігнат відповів:

Тероризм – це, очевидно, візитівка росії. Зламати дух українського народу, зламати націю, змусити нас скоритися їхньому імперіалізму тощо… Але не забувайте, що кожна ракета, кожен дрон, все летить в ціль, яку їм задають на старті під час підготовки до повітряного нападу. Є обʼєкти, які вони хочуть уразити. Ну і ви ж бачите, що відбуваються інтенсивні обстріли починаючи з кінця грудня. Зрозуміло, що хочуть вони різних цілей досягти. Зрозуміло, що треба і своєму населенню показати, що завдають "ударів у відповідь". Вони це роблять дуже часто в зведеннях, вигадуючи результати знищення наших літаків, авіації, інших систем, якими ми охороняємо наш повітряний простір

- зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо

Юрій Ігнат прокоментував падіння російської ракети у воронезькій області та сказав, що "зброя противника не є досконалою. Це стосується як ракет Х-22, ракет С-300, якими вони б’ють".

Масована атака рф на Україну: ПС ЗСУ підтвердили знищення 72 ракет02.01.24, 11:59 • 78826 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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