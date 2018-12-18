Машинобудування впало на 19,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Машинобудування с/г техніки скоротилось за 9 місяців 2018 року до 19,7%. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.
“Інвестиційний попит з боку сільського господарства на продукцію машинобудування вичерпано: темпи виробництва сільгосптехніки почали знижуватися у середині 2017 року, у поточному році падіння пришвидшилося до 19,7% за 9 місяців”, — йдеться у звіті.
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У 2018 році імпорт сільгосптехніки також суттєво знизився.
Виробництво устаткування для харчопрому падає, а от його імпорт зростає.
“Основні рушії зростання в машинобудуванні — державні замовлення в оборонно-промисловому комплексі та підвищення попиту на гірничо-металургійне обладнання. Решта — зазвичай разові фактори. Пошук нових ринків збуту досі триває. Водночас імпорт машин зростає: за 9 місяців він збільшився на 16,3% до 12,2 млрд дол”, — зазначили в НБУ.
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Нагадаємо, НБУ назвав ключові ризики для реального сектора економіки.
Раніше містам у ЄС дозволили забороняти новітні дизельні автомобілі. Також з’явилось важливе уточнення у роботі ринку електрокарів в Україні.