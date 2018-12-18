Машиностроение упало на 19,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Машиностроение с/х техники сократилось за 9 месяцев 2018 года до 19,7%. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.
“Инвестиционный спрос со стороны сельского хозяйства на продукцию машиностроения исчерпан: темпы производства сельхозтехники начали снижаться в середине 2017 года, в текущем году падение ускорилось до 19,7% за 9 месяцев”, — говорится в отчете.
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В 2018 году импорт сельхозтехники также существенно снизился.
Производство оборудования для пищепрома падает, а вот его импорт растет.
“Основные двигатели роста в машиностроении — государственные заказы в оборонно-промышленном комплексе и повышение спроса на горно-металлургическое оборудование. Остальные — обычно разовые факторы. Поиск новых рынков сбыта длится до сих пор. В то же время импорт машин растет: за 9 месяцев он увеличился на 16,3% до 12,2 млрд долл.”, - отметили в НБУ.
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Напомним, НБУ назвал ключевые риски для реального сектора экономики.
Ранее городам в ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили. Также появилось важное уточнение в работе рынка электрокаров в Украине.