Вітчизняний автопром скоротився наполовину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Випуск автомобілів в Україні у листопаді 2018 року скоротився на 49% до 520 одиниць - у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомила прес-служба асоціації “Укравтопром”, передає УНН.
“Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць з показником 440 автомобілів, продемонструвавши дворазове падіння відносно свого результату річної давності. Практично всю листопадову статистику по легкових автомобілях сформував завод „Єврокар“, де було зібрано 439 машин, на 40% менше, ніж роком раніше”, — йдеться у повідомленні.
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Один легковий автомобіль був вироблений на ЗАЗі. Як пояснили на заводі, виробництво автомобіля пройшло в тестовому режимі з метою перевірки технічного стану обладнання та технологічних процедур. Нагадаємо, в листопаді минулого року ЗАЗ виробив 160 легкових автомобілів.
Виробництво вантажних автомобілів в минулому місяці (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склало всього 2 одиниці, що в 14,5 раза менше листопадового результату 2017 року.
Автобусне виробництво впало на 13%, до 78 шт.
Всього з початку року в Україні було виготовлено 6350 одиниць автотранспортних засобів, або на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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- Легкових автомобілів — 5463 шт. (-17%);
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- Комерційних — 132 шт. (-69%);
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- Автобусів — 755 шт. (+10%).
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Висловлюючи особливу тривогу щодо ситуації в національному автопромі, учасники другого Українського Автомобільного Форуму направили відкрите звернення представникам влади, в якому запропонували ряд невідкладних заходів, які необхідно оперативно прийняти для збереження і реалізації виробничого потенціалу галузі.
Раніше експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов охарактеризував стан вітчизняного автопрому як суцільний занепад.
Нагадаємо, Данія купуватиме в України електровантажівки.