Ринок вживаних авто в Україні зріс на 83%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У порівнянні з результатом листопада минулого року кількість первинних реєстрацій автомобілів з пробігом зросла на 83 відсотки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію асоціації “Укравтопром”.
За даними асоціації в листопаді на первинному ринку легкових автомобілів вживані автомобілі охопили 45% загального обсягу продажів — із загальної кількості 13 тис. 902 зареєстрованих легкових автомобілів 6225 шт. прийшлося на такі, що були у використанні.
Найбільшу кількість українських номерів у листопаді отримали одразу дві марки — Volkswagen і Renault показали однаковий результат 1058 б/в авто. Вживані Volkswagen, продемонструвавши 56-відсоткове зростання до аналогічного показника минулого року, охопили 64% загальної кількості зареєстрованих в листопаді автомобілів цієї марки. Зростання первинних реєстрацій Renault становить 58% до аналогічного періоду минулого року і забезпечило частку 59% загального обсягу продажів марки. На третьому рядку рейтингу закріпилася Skoda (742 шт.), майже вдвічі перевищивши результат апмр. Частка зареєстрованих вживаних автомобілів цієї чеської марки в листопаді складає 55 відсотків. Opel стабільно утримує четверту позицію з результатом 474 б/в авто (+37% до апмр), що становить 97% первинних реєстрацій марки за листопад. До п’ятірки лідерів листопада увійшов Ford, перевищивши торішній результат в 2,5 разу і зайнявши половину загального обсягу первинних реєстрацій бренду.
Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 50 тис. 309 імпортованих легкових авто, які були в експлуатації, що в 3,8 разу більше ніж за перші одинадцять місяців 2016 рок