Рынок подержанных авто в Украине вырос на 83%

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. По сравнению с результатом ноября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросла на 83 процента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации в ноябре на первичном рынке легковых автомобилей автомобили с пробегом охватили 45% общего объема продаж - из общего количества 13 тыс. 902 зарегистрированных легковых автомобилей 6225 шт. пришлось на те, что были в использовании.

Наибольшее количество украинских номеров в ноябре получили сразу две марки - Volkswagen и Renault показали одинаковый результат 1058 б/у авто. Volkswagen продемонстрировал 56-процентный рост к аналогичному показателю прошлого года, охватили 64% общего количества зарегистрированных в ноябре автомобилей этой марки. Рост первичных регистраций Renault составляет 58% к аналогичному периоду прошлого года и обеспечило долю 59% общего объема продаж марки. На третьей строчке рейтинга закрепилась Skoda (742 шт.), почти вдвое превысив результат аналогичного периода прошлого года. Доля зарегистрированных бывших в употреблении автомобилей этой чешской марки в ноябре составляет 55 процентов. Opel стабильно удерживает четвертую позицию с результатом 474 б/у авто (+37% к АППГ), что составляет 97% первичных регистраций марки по ноябрь. В пятерку лидеров ноября вошел Ford, превысив прошлогодний результат в 2,5 раза и заняв половину общего объема первичных регистраций бренда.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 50 тыс. 309 импортированных легковых авто, которые были в эксплуатации, что в 3,8 раза больше чем за первые одиннадцать месяцев 2016 рок

Украинские Национальные Новости

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