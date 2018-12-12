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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отечественный автопром сократился наполовину

Киев • УНН

 • 8932 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Выпуск автомобилей в Украине в ноябре 2018 года сократился на 49% до 520 единиц — по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации “Укравтопром”, передает УНН.

Отечественный автопром сократился наполовину

“Легковое подразделение национального автопрома закончил месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод „Еврокар“, где было собрано 439 машин, на 40% меньше, чем годом ранее”, - говорится в сообщении.

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Один легковой автомобиль был произведен на ЗАЗе. Как пояснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки технического состояния оборудования и технологических процедур. Напомним, в ноябре прошлого года ЗАЗ произвел 160 легковых автомобилей.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 2 единицы, в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 2017 года.
Автобусное производство упало на 13%, до 78 шт.

Всего с начала года в Украине было произведено 6350 единиц автотранспортных средств, или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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  • Легковых автомобилей — 5463 шт. (-17%);
  • Коммерческих — 132 шт. (-69%);
  • Автобусов — 755 шт. (+10%).

Выражая особую тревогу по поводу ситуации в национальном автопроме, участники второго Украинского Автомобильного Форума направили открытое обращение представителям власти, в котором предложили ряд неотложных мер, которые необходимо оперативно принять для сохранения и реализации производственного потенциала отрасли.

Ранее эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов охарактеризовал состояние отечественного автопрома как сплошной упадок.

Напомним, Дания будет закупать в Украине электрогрузовики.

Украинские Национальные Новости

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