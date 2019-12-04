Marvel показав перший трейлер фільму про Чорну вдову
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кінокомпанія Marvel опублікувала перший трейлер фільму "Чорна вдова" у головній ролі зі Скарлетт Йоганссон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Slashfilm.
Сюжет розгортається після подій фільму "Перший месник: Протистояння".
Це перший сольний фільм про Чорну вдову. Прем'єра стрічки запланована на 1 травня 2020 року.
У фільмі знімались Девід Харбор, Флоренс П'ю і Рейчел Вайз. Режисер: Кейт Шортланд.
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