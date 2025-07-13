Марсель підписав 22-річного захисника з Манчестера: що відомо про Сі Джея Ігана-Райлі

Французький футбольний клуб "Марсель" представив 22-річного захисника Сі Джея Ігана-Райлі, уродженця британського Манчестера. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу у соцмережі Х.

Деталі

Сі Джей Іган-Райлі народився у місті Манчестер: у віці семи років вступив до клубної академії "Манчестер Сіті". Першу гру у складі футбольного клубу він провів 21 вересня 2021 року: матч відбувався у рамках Кубка ліги проти "Вікомб Вондерерз".

У березні 2022 року брав участь у матчі проти ФК "Спортінг" з португальського Лісабона, а у травні того ж року провів єдину гру за "Манчестер Сіті".

Влітку того ж року він перейшов до клубу "Бернлі". У складі клубу він зіграв 49 матчів, у яких забив гол і віддав гольову передачу. Крім "Бернлі" Сі Джей Іган-Райлі на правах оренди виступав за шотландський "Хіберніан" і нідерландський "Йонг ПСВ".

Нагадаємо

Захисника футбольного клубу "Атлетик" Єрая Альвареса відсторонили від футболу після того, як в нього виявили позитивний допінг-тест. Даний тест було проведено після матчу проти "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес".