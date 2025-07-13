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Марсель подписал 22-летнего защитника из Манчестера: что известно о Си Джее Игане-Райли

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Французский футбольный клуб "Марсель" объявил о подписании 22-летнего защитника Си Джея Игана-Райли, уроженца Манчестера. Он ранее играл за "Манчестер Сити" и "Бернли", а также был в аренде в "Хиберниане" и "Йонг ПСВ".

Марсель подписал 22-летнего защитника из Манчестера: что известно о Си Джее Игане-Райли

Французский футбольный клуб "Марсель" представил 22-летнего защитника Си Джея Игана-Райли, уроженца британского Манчестера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в соцсети Х.

Детали

Си Джей Иган-Райли родился в городе Манчестер: в возрасте семи лет поступил в клубную академию "Манчестер Сити". Первую игру в составе футбольного клуба он провел 21 сентября 2021 года: матч проходил в рамках Кубка лиги против "Уикомб Уондерерс".

В марте 2022 года принимал участие в матче против ФК "Спортинг" из португальского Лиссабона, а в мае того же года провел единственную игру за "Манчестер Сити".

Летом того же года он перешел в клуб "Бернли". В составе клуба он сыграл 49 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Кроме "Бернли" Си Джей Иган-Райли на правах аренды выступал за шотландский "Хиберниан" и нидерландский "Йонг ПСВ".

Напомним

Защитника футбольного клуба "Атлетик" Ерая Альвареса отстранили от футбола после того, как у него обнаружили положительный допинг-тест. Данный тест был проведен после матча против "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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