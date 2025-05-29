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Мамкине партнерство: голова АРМА Дума марить іноземним бізнесом поки активи залишаються без управителів

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Олена Дума підписала меморандум з ICC Ukraine для залучення іноземного бізнесу. Проте, реальні учасники ринку відмовляються від участі в конкурсах через непрозорі правила.

Мамкине партнерство: голова АРМА Дума марить іноземним бізнесом поки активи залишаються без управителів

Поки більшість арештованого майна в Україні залишається без ефективного управління, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума звітує про нові меморандуми. Цього разу - з українським представництвом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine). За словами Думи, документ має залучити іноземний бізнес до управління активами, але на практиці інтересу до співпраці не проявляють навіть вітчизняні компанії, пише УНН.

Деталі

Як свідчить аналіз Transparency International Ukraine, за весь 2024 рік АРМА оголосило 33 конкурси з відбору управителів, але укладено лише сім договорів управління. Тож кількість укладених договорів управління залишається стабільно низькою: 7 - у 2024 році, 11 - у 2023-му, 10 - у 2022 році. Водночас публічно в АРМА наводять "дивовижні" цифри про 224 конкурсні відбори оцінювачів, 89 переможців-оцінювачів, 33 оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями з управління. Проте, як зазначили в​​ TI, всі ці зусилля призвели до результату в сім договорів управління.

Попри це, Олена Дума звітує про стратегічне партнерство та підписання меморандумів.

"Документ покликаний започаткувати системну взаємодію у сфері залучення іноземного бізнесу до управління арештованими активами, що перебувають в управлінні АРМА. Йдеться як про активи в Україні, так і за кордоном, де Агентством в рамках кримінальних проваджень за запитами правоохоронних органів виявлено та розшукано активів на суму більше 100 млрд доларів США", - наголошує голова АРМА.

На практиці ICC Ukraine, швидше за все, може стати лише інформаційним майданчиком для АРМА, але очевидно, що не забезпечить результати.

Тож риторика очільниці АРМА швидше викликає скепсис, адже реальні учасники ринку, як неодноразово вказували експерти, відмовляються брати участь в конкурсах агентства через недостатню кількість інформації про активи та непрозорі правила.

Експерти також раніше зазначали, що система відбору управителів залишається закритою та непрозорою, а оголошення про конкурси часто не містять навіть базової інформації про об’єкт управління.

АРМА ігнорує висновки аудиторів: замість усунення недоліків в Реєстрі арештованих активів буде новий дизайн03.01.25, 16:14 • 239002 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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