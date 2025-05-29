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Мамкино партнерство: глава АРМА Дума грезит иностранным бизнесом, пока активы остаются без управляющих

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Елена Дума подписала меморандум с ICC Ukraine для привлечения иностранного бизнеса. Однако реальные участники рынка отказываются от участия в конкурсах из-за непрозрачных правил.

Мамкино партнерство: глава АРМА Дума грезит иностранным бизнесом, пока активы остаются без управляющих

Пока большинство арестованного имущества в Украине остается без эффективного управления, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отчитывается о новых меморандумах. На этот раз - с украинским представительством Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine). По словам Думы, документ должен привлечь иностранный бизнес к управлению активами, но на практике интереса к сотрудничеству не проявляют даже отечественные компании, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствует анализ Transparency International Ukraine, за весь 2024 год АРМА объявило 33 конкурса по отбору управляющих, но заключено только семь договоров управления. Поэтому количество заключенных договоров управления остается стабильно низким: 7 - в 2024 году, 11 - в 2023-м, 10 - в 2022 году. В то же время публично в АРМА приводят "удивительные" цифры о 224 конкурсных отборах оценщиков, 89 победителях-оценщиках, 33 объявления о проведении открытых торгов с особенностями по управлению. Однако, как отметили в TI, все эти усилия привели к результату в семь договоров управления.

Несмотря на это, Елена Дума отчитывается о стратегическом партнерстве и подписании меморандумов.

"Документ призван начать системное взаимодействие в сфере привлечения иностранного бизнеса к управлению арестованными активами, находящимися в управлении АРМА. Речь идет как об активах в Украине, так и за рубежом, где Агентством в рамках уголовных производств по запросам правоохранительных органов выявлено и разыскано активов на сумму более 100 млрд долларов США", - подчеркивает глава АРМА.

На практике ICC Ukraine, скорее всего, может стать лишь информационной площадкой для АРМА, но очевидно, что не обеспечит результаты.

Поэтому риторика главы АРМА скорее вызывает скепсис, ведь реальные участники рынка, как неоднократно указывали эксперты, отказываются участвовать в конкурсах агентства из-за недостаточного количества информации об активах и непрозрачные правила.

Эксперты также ранее отмечали, что система отбора управляющих остается закрытой и непрозрачной, а объявления о конкурсах часто не содержат даже базовой информации об объекте управления.

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн03.01.25, 16:14 • 239002 просмотра

Лилия Подоляк

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