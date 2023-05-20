Маляр про ситуацію в Бахмуті: ЗСУ тримають оборону в районі "Літак"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ситуація критична, однак ЗСУ контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти в районі «Літак». Таку інформацію наводить заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує УНН.
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"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор" - Ганна Маляр в Telegram.
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Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої їдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії й кількості снарядів.
Російські окупанти підтягують на Бахмутський напрямок повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Протягом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень, унаслідок яких загинуло 92 військових рф, ще 156 зазнали поранень, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Ватажок угруповання «пвк вагнер» євген пригожин заявив про нібито «повне взяття» Бахмута. У той же час у ЗСУ заяву найманців спростовують.