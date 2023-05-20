Маляр о ситуации в Бахмуте: ВСУ держат оборону в районе "Самолет"

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"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе «Самолет». По состоянию на сейчас наши оборонцы контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор" - Анна Маляр в Telegram.

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Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, в результате которых погибло 92 военных рф, еще 156 получили ранения, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Ранее

Главарь группировки «пвк вагнер» евген пригожин заявил о якобы «полном взятии» Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергают.