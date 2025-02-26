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Малайзія відновила пошуки літака MH370, що зник 11 років тому

Малайзія відновила пошуки літака MH370, що зник 11 років тому

Київ  •  УНН

 • 24980 перегляди

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Малайзія відновлює пошуки літака MH370, що зник у 2014 році з 239 людьми на борту. Приватна компанія Ocean Infinity проведе пошуки на площі 15 тис. км² за принципом "немає результату - немає оплати".

Міністерство транспорту Малайзії оголосило про відновлення пошуково-рятувальної операції щодо рейсу MH370, який зник 11 років в одному з найзагадковіших авіаційних інцидентів в історії.  Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що спробою знайти уламки борту авіакомпанії Malaysia Airlines займатиметься приватна фірма Ocean Infinity. Деталі контракту з нею ще узгоджуються, але рятувальні судна вже вирушили у місця проведення пошуків, загальна площа яких складе 15 тисяч квадратних кілометрів. 

Відомо, що угода буде підписана за принципом "немає результату - немає оплати": компанія отримає близько 70 мільйонів доларів, якщо за 18 місяців їй вдасться знайти нові підтверджені фрагменти літака, але залишиться без жодного цента в разі невдачі.

Доповнення

Рейс MH370 вилетів із Куала-Лумпура 8 березня 2014 року до Пекіна. На борту перебували 227 пасажирів та 12 членів екіпажу. Літак зник із радарів і більше його ніхто не бачив. Після зникнення Малайзія, Китай та Австралія провели спільні пошуки останків на площі 120 000 2017 квадратних кілометрів у південній частині Індійського океану. Однак у січні 2018 року три країни припинили спільні пошуки, не знайшовши нічого суттєвого.

Нагадаємо

На заході Аляски знайшли уламки малого пасажирського літака Bering Air, що зник під час польоту до міста Ном. Усі 10 осіб на борту загинули, літак було виявлено на морському льоду за 19 км від берега.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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