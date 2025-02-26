Малайзия возобновила поиски самолета MH370, пропавшего 11 лет назад
Киев • УНН
Малайзия возобновляет поиски самолета MH370, пропавшего в 2014 году с 239 людьми на борту. Частная компания Ocean Infinity проведет поиски на площади 15 тыс. км² по принципу "нет результата - нет оплаты".
Министерство транспорта Малайзии объявило о возобновлении поисково-спасательной операции по рейсу MH370, который исчез 11 лет назад в одном из самых загадочных авиационных инцидентов в истории. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что попыткой найти обломки борта авиакомпании Malaysia Airlines будет заниматься частная фирма Ocean Infinity. Детали контракта с ней еще согласовываются, но спасательные суда уже отправились в места проведения поисков, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных километров.
Известно, что соглашение будет подписано по принципу «нет результата - нет оплаты»: компания получит около 70 миллионов долларов, если за 18 месяцев ей удастся найти новые подтвержденные фрагменты самолета, но останется без единого цента в случае неудачи.
Дополнение
Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года в Пекин. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет исчез с радаров и больше его никто не видел. После исчезновения Малайзия, Китай и Австралия провели совместные поиски останков на площади 120 000 2017 квадратных километров в южной части Индийского океана. Однако в январе 2018 года три страны прекратили совместные поиски, не найдя ничего существенного.
Напомним
На западе Аляски нашли обломки малого пассажирского самолета Bering Air, пропавшего во время полета в город Ном. Все 10 человек на борту погибли, самолет был обнаружен на морском льду в 19 км от берега.