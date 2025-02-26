Малайзия возобновила поиски самолета MH370, пропавшего 11 лет назад

ukenru
Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
25 февраля, 20:31 • 57916 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
25 февраля, 20:10 • 59560 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 76492 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 89438 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 86447 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 81153 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 75463 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 65242 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105606 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 110014 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

Норвегия выделит "Нафтогазу" 380 млн евро на закупку газа

25 февраля, 18:29 • 19492 просмотра
Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США

Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США

25 февраля, 18:40 • 22237 просмотра
В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

25 февраля, 19:17 • 30463 просмотра
Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО

Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО

25 февраля, 20:34 • 20716 просмотра
На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

22:27 • 18897 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 141588 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 195430 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 273556 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 276873 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 251153 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 103515 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 111692 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 112490 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 135724 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 147219 просмотра
Актуальное
Малайзия возобновила поиски самолета MH370, пропавшего 11 лет назад

Малайзия возобновила поиски самолета MH370, пропавшего 11 лет назад

Киев  •  УНН

 • 851 просмотра

Read in English

Малайзия возобновляет поиски самолета MH370, пропавшего в 2014 году с 239 людьми на борту. Частная компания Ocean Infinity проведет поиски на площади 15 тыс. км² по принципу "нет результата - нет оплаты".

Министерство транспорта Малайзии объявило о возобновлении поисково-спасательной операции по рейсу MH370, который исчез 11 лет назад в одном из самых загадочных авиационных инцидентов в истории.  Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что попыткой найти обломки борта авиакомпании Malaysia Airlines будет заниматься частная фирма Ocean Infinity. Детали контракта с ней еще согласовываются, но спасательные суда уже отправились в места проведения поисков, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных километров. 

Известно, что соглашение будет подписано по принципу «нет результата - нет оплаты»: компания получит около 70 миллионов долларов, если за 18 месяцев ей удастся найти новые подтвержденные фрагменты самолета, но останется без единого цента в случае неудачи.

Дополнение

Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года в Пекин. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет исчез с радаров и больше его никто не видел. После исчезновения Малайзия, Китай и Австралия провели совместные поиски останков на площади 120 000 2017 квадратных километров в южной части Индийского океана. Однако в январе 2018 года три страны прекратили совместные поиски, не найдя ничего существенного.

Напомним

На западе Аляски нашли обломки малого пассажирского самолета Bering Air, пропавшего во время полета в город Ном. Все 10 человек на борту погибли, самолет был обнаружен на морском льду в 19 км от берега.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
malaiziyaМалайзия
pekinПекин
avstraliyaАвстралия
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы