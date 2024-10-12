Маємо позитивну динаміку ураження і знищення цілей рф дронами - Сирський

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8148 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 19071 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35149 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49254 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83545 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67363 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79459 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94193 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87450 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180225 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11232 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6408 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8008 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5596 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 4332 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35156 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180229 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335903 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269723 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 270 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2758 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49257 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18726 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23849 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Маємо позитивну динаміку ураження і знищення цілей рф дронами - Сирський

Київ • УНН

 • 20272 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успішне застосування ударних дронів проти ворожих цілей у вересні. 147 військовослужбовців підрозділів БпАК відзначено за успішне знищення ворога та техніки.

Маємо позитивну динаміку ураження і знищення цілей рф дронами - Сирський

У вересня зафіксовано позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, передає УНН.

"Провів уже традиційну щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку. Підбили проміжні підсумки спільної роботи. Заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань", - написав Сирський.

Також йому доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Зробити 1,5-2 млн дронів для ЗСУ цілком реально, але дуже мало грошей – Зеленський 27.08.24, 16:27 • 21597 переглядiв

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - повідомив Сирський.

Головком зазначив, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача. Дякую вам, наші воїни, за стійкість і хоробрість. Подяка всім, хто розробляє, виробляє та постачає дрони до війська. Окрема вдячність за підготовку майбутніх операторів БпЛА

- написав Сирський.

Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет02.10.24, 12:48 • 15734 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72