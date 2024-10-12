Маємо позитивну динаміку ураження і знищення цілей рф дронами - Сирський

У вересня зафіксовано позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, передає УНН.

"Провів уже традиційну щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку. Підбили проміжні підсумки спільної роботи. Заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань", - написав Сирський.

Також йому доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

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"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - повідомив Сирський.

Головком зазначив, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача. Дякую вам, наші воїни, за стійкість і хоробрість. Подяка всім, хто розробляє, виробляє та постачає дрони до війська. Окрема вдячність за підготовку майбутніх операторів БпЛА