Имеем положительную динамику поражения и уничтожения целей рф дронами - Сырский

В сентябре зафиксирована положительная динамика поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, передает УНН.

«Провел уже традиционное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи. Подвели промежуточные итоги совместной работы. Заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по формированию определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач», - написал Сырский.

Также ему докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины по развитию возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

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«Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок», - сообщил Сырский.

Головком отметил, что командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.

По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего. Спасибо вам, наши воины, за стойкость и храбрость. Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в войска. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БпЛА