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"Мабуть, це мене назвали ботом і тролем": Кулеба відповів генсеку Amnesty International

"Мабуть, це мене назвали ботом і тролем": Кулеба відповів генсеку Amnesty International

Київ • УНН

 • 139295 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів генеральному секретарю правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард, яка заявила про атаки тролів на соцмережі організації з боку України та росії, передає УНН.

Цитата

"Мабуть, Amnesty International називає мене "ботом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює фальшиву моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - написав Кулеба в Twitter.

Додамо

Генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард у своєму Twitter заявила про атаки тролів на соцмережі організації з боку України та росії.

Контекст

Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

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