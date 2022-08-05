"Мабуть, це мене назвали ботом і тролем": Кулеба відповів генсеку Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів генеральному секретарю правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард, яка заявила про атаки тролів на соцмережі організації з боку України та росії, передає УНН.
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"Мабуть, Amnesty International називає мене "ботом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює фальшиву моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - написав Кулеба в Twitter.
Додамо
Генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард у своєму Twitter заявила про атаки тролів на соцмережі організації з боку України та росії.
Контекст
Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.