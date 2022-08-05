"Видимо, это меня назвали ботом и троллем": Кулеба ответил генсеку Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил генеральному секретарю правозащитной организации Amnesty International Агнесс Каламард, которая заявила об атаках троллей на соцсети организации со стороны Украины и россии, передает УНН.
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"Видимо, Amnesty International называет меня "ботом" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что его доклад искажает реальность, создает фальшивую моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия россии по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", – написал Кулеба в Twitter.
Добавим
Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Агнесс Каламард в своем Twitter заявила об атаках троллей на соцсети организации со стороны Украины и россии.
Контекст
Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International - не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".
Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".
"Не позволим порочить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.