Людина, яку вважали загиблою під час протестів у Мінську, жива

"У Telegram-каналах і в ЗМІ почали говорити про загиблого Євгенія Заічкіна. Багато показували і фото пораненого ввечері 9 серпня. Ми з'ясували, що Євген Заічкін живий. Важливо відзначити, що Євген – не та людина, на якого наїхав автозак (що саме зараз з тим, на якого наїхала машина, невідомо). Проте, Євген потрапив в кадри фотокорів і багато хто вважав саме його загиблим", – йдеться в повідомленні.

Постраждалий протестувальник розповів, що його затримали. "Розбили губу, був струс, мені стало погано, викликали швидку і в момент, коли мене переносили з автозаку в швидку, все, напевно, і сталося. Ті, хто знімав, напевно, не знали, як все було, і дописували", – каже постраждалий.

Він повідомив, що йому надали першу допомогу в місті, поки їхала швидка, а потім відвезли в лікарню.

"Я був у лікарні. Був співробітник міліції, ми з ним поговорили, я розповів йому, що сталося, підписав протокол. Прийшов доктор, я попросився у нього додому, він подивився на обстеження, які мені робили і сказав, що переломів немає і в принципі, якщо я хочу, то можу йти", – розповів Євген.

Зазначається, що чоловік рік проживав у польському Гданську, але у зв’язку з пандемією коронавіруса вже 4 місяці знаходиться в Білорусі.

Як повідомляв УНН, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та поліцією сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі, одна людина загинула. У МВС Білорусі заперечили, що під час протестів є загиблі, та повідомили про біля 3 тис. затриманих.