Человек, которого считали погибшим во время протестов в Минске, жив

"В Telegram-каналах и в СМИ начали говорить о погибшем Евгении Заичкином. Многие показывали и фото раненого вечером 9 августа. Мы выяснили, что Евгений Заичкин жив. Важно отметить, что Евгений - не тот человек, на которого наехал автозак (что именно сейчас с тем, на которого наехала машина, неизвестно). Однако, Евгений попал в кадры фотокоров и многие считали именно его погибшим", - говорится в сообщении.

Пострадавший протестующий рассказал, что его задержали. "Разбили губу, было сотрясение, мне стало плохо, вызвали скорую и в момент, когда меня переносили из автозака в скорую, все, наверное, и произошло. Те, кто снимал, наверное, не знали, как все было и дописывали", - говорит пострадавший.

Он сообщил, что ему оказали первую помощь в городе, пока ехала скорая, а потом отвезли в больницу.

"Я был в больнице. Был сотрудник милиции, мы с ним поговорили, я рассказал ему, что произошло, подписал протокол. Пришел доктор, я попросился у него домой, он посмотрел на обследование, которое мне делали, и сказал, что переломов нет и, в принципе, если я хочу, то могу идти", - рассказал Евгений.

Отмечается, что мужчина год проживал в польском Гданьске, но в связи с пандемией коронавируса уже 4 месяца находится в Беларуси.

Как сообщал УНН, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и полицией произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие, один человек погиб. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.