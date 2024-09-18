Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро у 2024 році

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55816 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107743 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 146325 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120325 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112273 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115283 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142199 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75427 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83839 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178961 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
93 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 30484 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 40434 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 23105 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 20696 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 18271 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 146316 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142191 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178960 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517409 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6526 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33809 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33508 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35616 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59401 перегляди
Актуальне
Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро у 2024 році

Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро у 2024 році

Київ • УНН

 • 16176 перегляди

Міністр оборони Литви повідомив про плани надати Україні додаткову допомогу на 40-50 млн євро цього року. Литва вже надала 153 млн євро та зобов'язується щорічно виділяти 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро, повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з національної безпеки і оборони. Про це повідомляє lrt, пише УНН.

"Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року", - заявив він журналістам після засідання.

За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

10 млн євро Литва планує передати як внесок у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні, поставити радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.

Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів

- заявив Кащюнас. 

За його словами, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов'язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.

Як приклад міністр навів виробництво литовських дронів.

"Ми встановили вимогу проходження українських радіоелектронних бойових випробувань. Компанії, що виробляють дрони, вирушають в Україну на полігон. На перших випробуваннях жодна з компаній не пройшла, деякі дрони взагалі не злетіли, інші здійснили вимушену посадку. Українці надали рекомендації, компанії вклали кошти і протягом місяця покращили свої технології. У липні вони знову вирушили на полігон, і п'ять із шести компаній успішно пройшли випробування", - повідомив міністр оборони.

Україна та Литва обговорили пришвидшення оборонної підтримки13.09.24, 21:19 • 61839 переглядiв

"Українці склали рейтинг компаній. Ми підписали контракти, і перші дрони мають бути в нас у руках уже наприкінці вересня, щоб доставити їх в Україну. Ми також закупили перевірені дрони для литовської армії", - додав він.

Литва зобов'язується щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу - це приблизно 190 мільйонів євро.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Литва вже надала Україні допомогу в розмірі 2% свого ВВП.

Литва закликала членів НАТО негайно передати Україні далекобійні ракети та системи ППО12.09.24, 16:46 • 15870 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
natoNATO
lytvaЛитва
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,065.05