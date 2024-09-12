Литва закликала членів НАТО негайно передати Україні далекобійні ракети та системи ППО
Київ • УНН
Гітанас Науседа під час брифінгу в Києві закликав членів НАТО негайно передати Україні ракети великої дальності, винищувачі та системи ППО. Литва продовжить працювати з союзниками над збільшенням підтримки України.
Президент Литви Гітанас Науседа закликав членів НАТО негайно передати Україні ракети великої дальності, винищувачі та системи ППО. Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
Литва й надалі продовжуватиме працювати з нашими союзниками над мобілізацією підтримки України. Як на засіданні Ради Європи, так й на засіданнях НАТО, я завжди наголошую, що допомога Україні має бути збільшена, оскільки нинішні обсяги й швидкість надання є недостатніми. Литва закликає членів Альянсу негайно передати Україні ракети великої дальності, винищувачі та системи ППО
Доповнення
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю.