Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО
Киев • УНН
Гитанас Науседа во время брифинга в Киеве призвал членов НАТО немедленно передать Украине ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО. Литва продолжит работать с союзниками над увеличением поддержки Украины.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал членов НАТО немедленно передать Украине ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
Литва и в дальнейшем будет продолжать работать с нашими союзниками над мобилизацией поддержки Украины. Как на заседании Совета Европы, так и на заседаниях НАТО, я всегда подчеркиваю, что помощь Украине должна быть увеличена, поскольку нынешние объемы и скорость предоставления недостаточны. Литва призывает членов Альянса немедленно передать Украине ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО
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Украина и Литва подписали меморандум о оборонном сотрудничестве.