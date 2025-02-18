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Лише за 5 хвилин інтерв’ю Петро Порошенко збрехав двічі, виправдовуючи своїх лондонських синів-ухилянтів - військовий

Київ • УНН

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Боєць ЗСУ спростував твердження Порошенка щодо служби його сина Олексія на Донбасі та законності його перебування за кордоном. Команда Порошенка сплатила штраф, визнавши сина ухилянтом.

Військовий Олексій  "Сталкер" заявив про те, що лідер фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко повідомив журналістам неправду, намагаючись виправдати своїх синів призовного віку, які, на думку військового, ухиляються від служби в ЗСУ. Відповідний текст з’явився на соціальних сторінках захисника. Про це пише УНН із посиланням на УНІАН

Так, за словами "Сталкера", Петро Порошенко був змушений публічно виправдовуватись за своїх синів, "які втекли від війни за кордон". При цьому, лише за 5 хвилин інтерв’ю політик двічі надав неправдиву інформацію на цю тему. Першою неправдою, впевнений боєць ЗСУ, була заява Порошенка про те, що його син Олексій не порушував закон і не є ухилянтом.

За словами батька, Порошенко-молодший просто "працює у великій міжнародній корпорації, навчається і повністю підпадає під вимоги закону". При цьому, гетьман ніяк не прокоментував той факт, що Олексія нещодавно оштрафували за переховування від мобілізації. Промовчав Петро і про арешт усіх активів сина за переховування від ЗСУ. А на сина, до речі переписані близько 1,2 мільярди доларів активів батька. Команда Порошенка фактично визнала, що син – ухилянт, бо не пішла в суд спростовувати штраф, а офіційно сплатила його

- наголошує «Сталкер».

Другою неправдою, на думку Олексія "Сталкера", є слова Порошенка про те, що його син до повномасштабного вторгнення буцімто захищав країну на Донбасі.

"Ще раніше його батько казав, що Олексій служив саме під Іловайськом. Тоді журналісти розвінчали цю брехню, сказавши, що його сина там ніколи не було. Син служив влітку 2014 на тиловій посаді, виключно з метою отримання політичних й репутаційних балів для себе і батька, адже Олексій пройшов до ВР на виборах восени 2014 року. Цікаво, що інший син Порошенка – Михайло, якому скоро виповниться 25 років, також не спішить повертатися в Україну. Це той самий син, який засвітився у футболці "Russia" на закордонній вечірці, кричав у весь голос "русскіє в Лондоне", та зізнався, що не розмовляє українською мовою", - зазначає  "Сталкер".

Український військовий також наголошує, що слушним є питання, чи мають права займатись політикою ті люди, чиї дорослі діти під час війни сховалися за кордоном.

"Всі діти Порошенка живуть та працюють не в Україні. Його родина не бачить свого майбутнього тут. Тут вони лише заробляють гроші. Що цей олігарх тут забув?", - резюмує  "Сталкер".

Як повідомлялося, в народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток.    

Раніше Порошенко вимагав врахувати інтереси росії, виступаючи за розміщення ЧФ рф в Криму.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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