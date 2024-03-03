Луганщина: окупанти обстріляли Невське запалювальними боєприпасами, вигоріла частина лісу
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли селище Невське на Луганщині запалювальними боєприпасами, внаслідок чого виникла пожежа, в якій частково згоріли лісові насадження та суха рослинність.
російські окупанти вчергове обстріляли Невське запалювальними боєприпасами. Виникло загоряння внаслідок чого частково вигоріли лісопосадка та суха рослинність. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
Окупанти вчергове обстріляли Невське. Так, на околиці населеного пункту зафіксовано три вибухи запалювальних боєприпасів. Виникло загоряння. Частково вигоріли лісопосадка та суха рослинність. Наразі загрози цивільному населенню немає.
Деталі
Лисогор зазначив, що коли дозволяла безпекова ситуація, жителям Невського доставили паливо, а також їхні поштові замовлення, які надійшли до найближчого функціонуючого поблизу лінії зіткнення відділення.
Також за його словами, коли під час штурмів Рубіжного навесні 2022 року окупанти розбили місто, то у 2023 році почали проводити показові ремонти виключно у вцілілих будинках, але не повсюди вдається їх завершити.
В одній із багатоповерхівок вони демонтували цілі вікна, пообіцявши мешканцям встановити нові. І згодом зникли. Кілька тижнів в будинку суцільні протяги. Окупаційна адміністрація міста не реагує.
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