Луганщина: оккупанты обстреляли Невское зажигательными боеприпасами, выгорела часть леса

российские оккупанты в очередной раз обстреляли Невское зажигательными боеприпасами. Возникло возгорание в результате чего частично выгорели лесопосадка и сухая растительность. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Невское. Так, на окраине населенного пункта зафиксировано три взрыва зажигательных боеприпасов. Возникло возгорание. Частично выгорели лесопосадка и сухая растительность. Сейчас угрозы гражданскому населению нет. - сообщил Лисогор.

Детали

Лысогор отметил, что когда позволяла ситуация с безопасностью, жителям Невского доставили топливо, а также их почтовые заказы, которые поступили в ближайшее функционирующее вблизи линии соприкосновения отделение.

Также по его словам, когда во время штурмов Рубежного весной 2022 года оккупанты разбили город, то в 2023 году начали проводить показательные ремонты исключительно в уцелевших домах, но не везде удается их завершить.

В одной из многоэтажек они демонтировали целые окна, пообещав жителям установить новые. И впоследствии исчезли. Несколько недель в доме сплошные сквозняки. Оккупационная администрация города не реагирует. - добавил глава ОВА.

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