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Лубінець вимагає призначити службове розслідування через неналежне реагування поліції на побиття перехожих у Франківську

Київ • УНН

 • 24863 перегляди

Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо неналежного реагування поліції на повідомлення про побиття перехожих в Івано-Франківську.

Лубінець вимагає призначити службове розслідування через неналежне реагування поліції на побиття перехожих у Франківську

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Національної поліції з вимогою призначити службове розслідування за фактом неналежного реагування поліції на заяви і повідомлення жителів міста Івано-Франківська про побиття їх невідомими особами. Про це Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лубінець, 3 березня у медіа та соцмережах ширилися відео, на яких молодики на вулицях Івано-Франківська нападали на випадкових перехожих, зокрема й осіб літнього віку, завдаючи безжалісно їм ударів руками та ногами та, застосовуючи газові балончики. Свої дії та знущання молодики знімали на мобільні телефони, а відео викладали в соціальних мережах та месенджерах, як згодом повідомили, "для хайпу".

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом хуліганства. Водночас у соціальних мережах під дописами до оприлюднених відео, містяться коментарі та відеоматеріали, у яких дописувачі повідомляють про факти звернення до 3 березня потерпілих від нападів до органів поліції щодо побиття їх невідомими особами, однак, як стверджується, ці заяви залишалися без належного реагування.

"Звернувся до керівництва Національної поліції України з вимогою призначити службове розслідування за інформацією про неналежне реагування органами поліції на подані до 3 березня заяви і повідомлення мешканців міста Івано-Франківська про побиття їх невідомими особами", - заявив Лубінець.

Він наголосив, що всі вчинені злочини мають бути розслідувані та отримати належну правову оцінку, а винні мають понести справедливу відповідальність.

Нагадаємо

Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства відносно молодиків, які у Івано-Франківську займаються побиттям людей без причини. Нападників затримали

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