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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Лубинец требует назначить служебное расследование из-за ненадлежащего реагирования полиции на избиение прохожих во Франковске

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:30  •  8957 просмотра

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Лубинец требует провести служебное расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на сообщения об избиении прохожих в Ивано-Франковске.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к руководству Национальной полиции с требованием назначить служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования полиции на заявления и сообщения жителей города Ивано-Франковска об избиении их неизвестными лицами. Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, 3 марта в медиа и соцсетях распространялись видео, на которых молодые люди на улицах Ивано-Франковска нападали на случайных прохожих, в том числе и лиц пожилого возраста, нанося безжалостно им удары руками и ногами и, применяя газовые баллончики. Свои действия и издевательства молодые люди снимали на мобильные телефоны, а видео выкладывали в социальных сетях и мессенджерах, как впоследствии сообщили, "для хайпа".

Полиция начала досудебное расследование по факту хулиганства. В то же время в социальных сетях под сообщениями к обнародованным видео, содержатся комментарии и видеоматериалы, в которых авторы сообщают о фактах обращения до 3 марта потерпевших от нападений в органы полиции об избиении их неизвестными лицами, однако, как утверждается, эти заявления оставались без должного реагирования.

"Обратился к руководству Национальной полиции Украины с требованием назначить служебное расследование по информации о ненадлежащем реагировании органами полиции на поданные до 3 марта заявления и сообщения жителей города Ивано-Франковска об избиении их неизвестными лицами", - заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что все совершенные преступления должны быть расследованы и получить надлежащую правовую оценку, а виновные должны понести справедливую ответственность.

Напомним

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по факту хулиганства в отношении молодых людей, которые в Ивано-Франковске занимаются избиением людей без причины. Нападающих задержали

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