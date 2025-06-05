Люди користуються Google, бо хочуть: гендиректор холдінгу відкинув звинувачення пошукового гіганта у монополії
Київ • УНН
Сундар Пічаї заявив, що популярність Google зумовлена вибором користувачів, а не домінуванням. Він наголосив, що компанія оскаржуватиме рішення суду.
Генеральний директор Alphabet Inc., холдингової компанії, що управляє компанією Google Inc та її дочірніми структурами, Сундар Пічаї на тлі антимонопольних розслідувань в США проти пошукового гіганта запевнив, що популярність Google зумовлена не домінуванням, а свідомим вибором користувачів.
Про це він заявив на саміті Bloomberg Tech у Сан-Франциско передає УНН.
Деталі
У двох судових процесах судді заявили, що Google є монополістом у пошуку та частково монополістом у рекламі. Пічаї зазначив, що компанія не згодна із цим рішенням і буде його оскаржувати. Гендиректор підкреслив, що люди використовують Google, тому що хочуть.
Перш за все, знаєте, ми не згодні з рішеннями, і ми зараз у процесі оскарження цих рішень. Я не думаю, що тут є хтось, хто використовує щось, чим не хоче користуватися. Ви подивіться на успіх Chat GPT чи будь-якого іншого продукту. Люди буквально мають більше вибору, ніж будь-коли раніше. Причина, чому люди використовують Google, полягає в тому, що вони хочуть його використовувати, чи не так? І тому я думаю, що ми продовжуємо впроваджувати інновації
Пічаї додав, що "вибір – це добре для користувачів", а конкуренція – "добре для світу". Також гендиректор компанії зазначив, що минулого року витрати на дослідження та розробки сягнули 15 млрд доларів.
Ми вкладаємо стільки коштів, що можемо створювати такі речі, як Chrome, і, знаєте, ми інвестували в це кілька десятиліть. Ми будуємо його вже понад десять років. Цей обсяг досліджень та розробок, цей обсяг інновацій, я думаю, має сенс робити, і ми дивимося на це довгостроково
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