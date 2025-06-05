Люди користуються Google, бо хочуть: гендиректор холдінгу відкинув звинувачення пошукового гіганта у монополії

Генеральний директор Alphabet Inc., холдингової компанії, що управляє компанією Google Inc та її дочірніми структурами, Сундар Пічаї на тлі антимонопольних розслідувань в США проти пошукового гіганта запевнив, що популярність Google зумовлена не домінуванням, а свідомим вибором користувачів.

Про це він заявив на саміті Bloomberg Tech у Сан-Франциско передає УНН.

У двох судових процесах судді заявили, що Google є монополістом у пошуку та частково монополістом у рекламі. Пічаї зазначив, що компанія не згодна із цим рішенням і буде його оскаржувати. Гендиректор підкреслив, що люди використовують Google, тому що хочуть.

Перш за все, знаєте, ми не згодні з рішеннями, і ми зараз у процесі оскарження цих рішень. Я не думаю, що тут є хтось, хто використовує щось, чим не хоче користуватися. Ви подивіться на успіх Chat GPT чи будь-якого іншого продукту. Люди буквально мають більше вибору, ніж будь-коли раніше. Причина, чому люди використовують Google, полягає в тому, що вони хочуть його використовувати, чи не так? І тому я думаю, що ми продовжуємо впроваджувати інновації