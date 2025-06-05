Люди пользуются Google, потому что хотят: гендиректор холдинга отверг обвинения поискового гиганта в монополии

Генеральный директор Alphabet Inc., холдинговой компании, управляющей компанией Google Inc и ее дочерними структурами, Сундар Пичаи на фоне антимонопольных расследований в США против поискового гиганта заверил, что популярность Google обусловлена не доминированием, а сознательным выбором пользователей.

Об этом он заявил на саммите Bloomberg Tech в Сан-Франциско передает УНН.

В двух судебных процессах судьи заявили, что Google является монополистом в поиске и частично монополистом в рекламе. Пичаи отметил, что компания не согласна с этим решением и будет его обжаловать. Гендиректор подчеркнул, что люди используют Google, потому что хотят.

Прежде всего, знаете, мы не согласны с решениями, и мы сейчас в процессе обжалования этих решений. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто использует что-то, чем не хочет пользоваться. Вы посмотрите на успех Chat GPT или любого другого продукта. У людей буквально больше выбора, чем когда-либо прежде. Причина, по которой люди используют Google, заключается в том, что они хотят его использовать, не так ли? И поэтому я думаю, что мы продолжаем внедрять инновации