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Люди пользуются Google, потому что хотят: гендиректор холдинга отверг обвинения поискового гиганта в монополии

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Сундар Пичаи заявил, что популярность Google обусловлена выбором пользователей, а не доминированием. Он подчеркнул, что компания будет оспаривать решение суда.

Люди пользуются Google, потому что хотят: гендиректор холдинга отверг обвинения поискового гиганта в монополии

Генеральный директор Alphabet Inc., холдинговой компании, управляющей компанией Google Inc и ее дочерними структурами, Сундар Пичаи на фоне антимонопольных расследований в США против поискового гиганта заверил, что популярность Google обусловлена не доминированием, а сознательным выбором пользователей.

Об этом он заявил на саммите Bloomberg Tech в Сан-Франциско передает УНН.

Детали

В двух судебных процессах судьи заявили, что Google является монополистом в поиске и частично монополистом в рекламе. Пичаи отметил, что компания не согласна с этим решением и будет его обжаловать. Гендиректор подчеркнул, что люди используют Google, потому что хотят.

Прежде всего, знаете, мы не согласны с решениями, и мы сейчас в процессе обжалования этих решений. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто использует что-то, чем не хочет пользоваться. Вы посмотрите на успех Chat GPT или любого другого продукта. У людей буквально больше выбора, чем когда-либо прежде. Причина, по которой люди используют Google, заключается в том, что они хотят его использовать, не так ли? И поэтому я думаю, что мы продолжаем внедрять инновации

- заявил он.

Пичаи добавил, что "выбор – это хорошо для пользователей", а конкуренция – "хорошо для мира". Также гендиректор компании отметил, что в прошлом году расходы на исследования и разработки достигли 15 млрд долларов.

Мы вкладываем столько средств, что можем создавать такие вещи, как Chrome, и, знаете, мы инвестировали в это несколько десятилетий. Мы строим его уже более десяти лет. Этот объем исследований и разработок, этот объем инноваций, я думаю, имеет смысл делать, и мы смотрим на это долгосрочно

- подытожил он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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Сундар Пичаи
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