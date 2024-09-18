Люди долучаються активніше: у Броварах збільшили обсяги фінансування програми компенсацій за придбання генераторів для багатоповерхівок

Цього року у Броварській громаді в межах відповідної програми багатоквартирним будинкам компенсували майже 400 тисяч гривень за придбання альтернативних джерел електропостачання. Загалом за два роки дії програми ця сума становить майже 1,8 мільйона гривень. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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За словами мера, програма користується попитом серед жителів, тому було ухвалено рішення збільшити обсяги фінансування.

"На засіданні виконкому, яке відбулося минулого тижня, багатоквартирним будинкам було надано компенсації за придбання ще трьох незалежних джерел енергопостачання. Після того, як ворог посилив удари по об’єктах української енергетики, жителі нашої громади почали активніше долучатися до програми компенсацій, тому на позачерговій сесії міськради ми ухвалили рішення про збільшення обсягів її фінансування на 500 тисяч гривень.

Загалом за майже два роки дії програми ми частково компенсували придбання 42 незалежних джерел енергопостачання для 33 багатоквартирних будинків. Загальна сума компенсацій становить майже 1,8 мільйона гривень", - розповів Ігор Сапожко.

Щодо підготовки до опалювального сезону в цілому, то, за словами мера, нині триває звичайна щорічна робота.

"ЖЕКи та обслуговуючі компанії перевіряють підвальні приміщення та горища. Де потрібно, проводиться заміна скла розбитих вікон на сходових клітинах. Фахівці КП "Броваритепловодоенергія" проводять промивку та опресовку в межах підготовки до опалювального сезону, поступово заповнюють систему водою", - додав Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Міський голова Броварів в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів про переваги участі багатоквартирних будинків у програмі часткової компенсації придбання генераторів та інших альтернативних джерел енергопостачання.

"Програма є, вона діє. Той, хто хотів, до неї приєднався. У нас в основному багатоквартирні житлові будинки, ще й з високими поверхами. Навіть, коли в квартирі немає світла, але працює в тебе вода. Ти виходиш, сідаєш в ліфт, спускаєшся з 20-го поверху.

Є одне ОСББ – вони прорахували, що їм треба змінити потужність підвищувального насосу, а для цього треба встановити накопичувальні батареї. У разі повного відключення світла шість-сім годин цей насос буде повністю забезпечувати весь житловий будинок теплом і водою.

Яскравий позитивний приклад цієї програми – є у нас один мікрорайон, так там під час відключення світла, після серпневого ракетного удару по Україні, від генератора працювали каналізаційно-насосна система, ліфти і навіть кран на будівельному майданчику.

Головне, це ініціатива керівників ОСББ і керуючих організацій, які в принципі мають звернутися до Управління житлово-комунального господарства, який є розпорядником коштів для реалізації цієї програми, щодо можливості співфінансування", - зазначив Ігор Сапожко.