В этом году в Броварской громаде в рамках соответствующей программы многоквартирным домам компенсировали почти 400 тысяч гривен за приобретение альтернативных источников электроснабжения. Всего за два года действия программы эта сумма составляет почти 1,8 миллиона гривен. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

По словам мэра, программа пользуется спросом среди жителей, поэтому было принято решение увеличить объемы финансирования.

"На заседании исполкома, которое состоялось на прошлой неделе, многоквартирным домам были предоставлены компенсации за приобретение еще трех независимых источников энергоснабжения. После того, как враг усилил удары по объектам украинской энергетики, жители нашей громады начали активнее приобщаться к программе компенсаций, поэтому на внеочередной сессии горсовета мы приняли решение об увеличении объемов ее финансирования на 500 тысяч гривен.

Всего за почти два года действия программы мы частично компенсировали приобретение 42 независимых источников энергоснабжения для 33 многоквартирных домов. Общая сумма компенсаций составляет почти 1,8 миллиона гривен", - рассказал Игорь Сапожко.

Что касается подготовки к отопительному сезону в целом, то, по словам мэра, сейчас идет обычная ежегодная работа.

"ЖЭКи и обслуживающие компании проверяют подвальные помещения и чердаки. Где нужно, проводится замена стекла разбитых окон на лестничных клетках. Специалисты КП "Броварытепловодоэнергия" проводят промывку и опрессовку в рамках подготовки к отопительному сезону, постепенно заполняют систему водой", - добавил Игорь Сапожко.

Напомним

Городской голова Броваров в эксклюзивном интервью УНН рассказал о преимуществах участия многоквартирных домов в программе частичной компенсации приобретения генераторов и других альтернативных источников энергоснабжения.

"Программа есть, она действует. Тот, кто хотел, к ней присоединился. У нас в основном многоквартирные жилые дома, еще и с высокими этажами. Даже, когда в квартире нет света, но работает у тебя вода. Ты выходишь, садишься в лифт, спускаешься с 20-го этажа.

Есть одно ОСМД - они просчитали, что им надо изменить мощность повышающего насоса, а для этого надо установить накопительные батареи. В случае полного отключения света шесть-семь часов этот насос будет полностью обеспечивать весь жилой дом теплом и водой.

Яркий положительный пример этой программы - есть у нас один микрорайон, так там во время отключения света, после августовского ракетного удара по Украине, от генератора работали канализационно-насосная система, лифты и даже кран на строительной площадке.

Главное, это инициатива руководителей ОСМД и управляющих организаций, которые в принципе должны обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, который является распорядителем средств для реализации этой программы, о возможности софинансирования", - отметил Игорь Сапожко.