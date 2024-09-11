Працюють ліфти, насоси подачі води - на Київщині люди за сприяння влади роблять свої будинки незалежними від відключень світла

Встановлення альтернативних джерел енергопостачання позбавляє мешканців багатоквартирних будинків багатьох незручностей, адже, у разі відключень світла, робота основних внутрішньобудинкових мереж буде забезпечена. Про те, що у Броварській громаді з 2022 року діє програма часткових компенсацій для ОСББ та ЖБК за придбання автономних джерел електропостачання, в ексклюзивному інтерв’ю УНН нагадав мер міста Ігор Сапожко.

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Міській голова Броварів навів конкретні приклади переваги участі в цій програмі

"Програма є, вона діє. Той, хто хотів, до неї приєднався. У нас в основному багатоквартирні житлові будинки, ще й з високими поверхами. Навіть, коли в квартирі немає світла, але працює в тебе вода. Ти виходиш, сідаєш в ліфт, спускаєшся з 20-го поверху.

Є одне ОСББ – вони прорахували, що їм треба змінити потужність підвищувального насосу, а для цього треба встановити накопичувальні батареї. В разі повного відключення світла шість-сім годин цей насос буде повністю забезпечувати весь житловий будинок теплом і водою.

Яскравий позитивний приклад цієї програми – є у нас один мікрорайон, так там під час відключення світла, після серпневого ракетного удару по Україні, від генератора працювали каналізаційно-насосна система, ліфти, і навіть кран на будівельному майданчику.

Головне, це ініціатива керівників ОСББ і керуючих організацій, які в принципі мають звернутися до Управління житлово-комунального господарства, який є розпорядником коштів для реалізації цієї програми, щодо можливості співфінансування", - розповів Ігор Сапожко.

Щодо підготовки міста до опалювального сезону, в цілому, то, за словами, мера Броварів, ще не всі плани вдалося втілити в життя.

Якщо раніше ми говорили забезпечення роботи котелень, то окрім них є ще й центральні теплові пункти, які працюють від електроенергії. Зараз поставлено завдання нашому комунальному підприємству, щоб максимально усі ці пункти також були підключені до інших джерел живлення: або це генератор, або сонячні батареї. Ми не можемо говорити, що ми на 100% будемо готові до опалювального сезону, тому що все передбачити під час військових дій практично неможливо. Але ми сьогодні говоримо про когенераційні установки на чотири котельні. Відповідний договір ми підписали з USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку – ред.) та Київською обласною військовою адміністрацією. Ці установки дадуть змогу цим котельням повністю забезпечувати себе електроенергією. Відповідно, це дасть можливість вивільнити певну кількість генераторів, які ми зможемо використовувати в інших організаціях, - додав Ігор Сапожко.

Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко