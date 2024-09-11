Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Установка альтернативных источников энергоснабжения лишает жителей многоквартирных домов многих неудобств, ведь, в случае отключений света, работа основных внутридомовых сетей будет обеспечена. О том, что в Броварской громаде с 2022 года действует программа частичных компенсаций для ОСМД и ЖСК за приобретение автономных источников электроснабжения, в эксклюзивном интервью УНН напомнил мэр города Игорь Сапожко.

Детали

Городской голова Броваров привел конкретные примеры преимущества участия в этой программе

"Программа есть, она действует. Тот, кто хотел, к ней присоединился. У нас в основном многоквартирные жилые дома, еще и с высокими этажами. Даже, когда в квартире нет света, но работает у тебя вода. Ты выходишь, садишься в лифт, спускаешься с 20-го этажа.

Есть одно ОСМД - они просчитали, что им надо изменить мощность повышающего насоса, а для этого надо установить накопительные батареи. В случае полного отключения света шесть-семь часов этот насос будет полностью обеспечивать весь жилой дом теплом и водой.

Яркий положительный пример этой программы - есть у нас один микрорайон, так там во время отключения света, после августовского ракетного удара по Украине, от генератора работали канализационно-насосная система, лифты, и даже кран на строительной площадке.

Главное, это инициатива руководителей ОСМД и управляющих организаций, которые в принципе должны обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, который является распорядителем средств для реализации этой программы, о возможности софинансирования", - рассказал Игорь Сапожко.

Относительно подготовки города к отопительному сезону, в целом, то, по словам, мэра Броваров, еще не все планы удалось воплотить в жизнь.

Если раньше мы говорили об обеспечении работы котельных, то кроме них есть еще и центральные тепловые пункты, которые работают от электроэнергии. Сейчас поставлена задача нашему коммунальному предприятию, чтобы максимально все эти пункты также были подключены к другим источникам питания: или это генератор, или солнечные батареи. Мы не можем говорить, что мы на 100% будем готовы к отопительному сезону, потому что все предусмотреть во время военных действий практически невозможно. Но мы сегодня говорим о когенерационных установках на четыре котельные. Соответствующий договор мы подписали с USAID (Агентство США по международному развитию - ред.) и Киевской областной военной администрацией. Эти установки позволят этим котельным полностью обеспечивать себя электроэнергией. Соответственно, это даст возможность высвободить определенное количество генераторов, которые мы сможем использовать в других организациях, - добавил Игорь Сапожко.

Выделили более 260 тысяч гривен на компенсации за приобретение независимых источников электроснабжения - мэр Броваров Игорь Сапожко