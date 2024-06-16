Лісова пожежа на північ від Лос-Анджелеса поширюється, влада видала накази про евакуацію населення - ЗМІ
Київ • УНН
Влада Каліфорнії видала наказ про евакуацію, оскільки лісова пожежа під назвою "Пост-Файр" поширилася на понад 14,5 квадратних кілометрів поблизу автомагістралі Interstate 5 в Гормані, приблизно в 100 кілометрах на північний захід від Лос-Анджелеса.
Влада Каліфорнії видала наказ про евакуацію населення, оскільки лісова пожежа в окрузі Лос-Анджелес поширилася на 14,5 квадратних кілометрів біля автостради Interstate 5 у Гормані, що за 100 кілометрів на північний захід від Лос-Анджелеса.
Про це пише видання ABC News, передає УНН.
Деталі
У суботу влада Каліфорнії видала наказ про евакуацію, оскільки лісова пожежа в окрузі Лос-Анджелес поширилася на тисячі акрів поблизу великої магістралі та загрожувала спорудам поблизу
За даними Департаменту Каліфорнії, пожежа, яку називають Post Fire, спалила понад 3600 акрів (14,5 квадратних кілометрів) біля автостради Interstate 5 у Гормані, що приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Лос-Анджелеса.
Пожежна служба округу Лос-Анджелес не відразу відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати евакуацію, чи були повідомлення про постраждалих і останній розмір пожежі. Триває розслідування
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