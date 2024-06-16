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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лесной пожар к северу от Лос-Анджелеса распространяется, власти издали приказы об эвакуации населения - СМИ

Лесной пожар к северу от Лос-Анджелеса распространяется, власти издали приказы об эвакуации населения - СМИ

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 07:14  •  8088 просмотра

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Власти Калифорнии издали приказ об эвакуации, поскольку лесной пожар под названием "Пост-Файр" распространился на более 14,5 квадратных километров вблизи автомагистрали Interstate 5 в Гормане, примерно в 100 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Власти Калифорнии издали приказ об эвакуации населения, поскольку лесной пожар в округе Лос-Анджелес распространился на 14,5 квадратных километров возле автострады Interstate 5 в Гормане, что в 100 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Об этом пишет издание ABC News, передает УНН.

Детали

В субботу власти Калифорнии издали приказ об эвакуации, поскольку лесной пожар в округе Лос-Анджелес распространился на тысячи акров вблизи крупной магистрали и угрожал сооружениям вблизи

- пишет издание. 

По данным Департамента Калифорнии, пожар, который называют Post Fire, сжег более 3600 акров (14,5 квадратных километров) возле автострады Interstate 5 в Гормане, что примерно в 100 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Пожарная служба округа Лос-Анджелес не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать эвакуацию, были ли сообщения о пострадавших и последний размер пожара. Расследование продолжается

- отмечает издание.

Напомним,

В Хмельницком вспыхнула крыша жилого дома. Пожар был ликвидирован без пострадавших. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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