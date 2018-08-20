Лікарі два місяці рятують малюка, який проковтнув батарейку в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ще у червні в Кропивницькому Артем Савченко 2017 року народження проковтнув батарейку, за його життя досі борються лікарі. Про це кореспонденту УНН розповіла мама хлопчика Яна.
Артем грався з іграшкою на батарейках. Коли батько відвернувся, готуючи суміш для годування, хлопчик витяг батарейку і проковтнув її.
За час поки дитині зробили знімок і дістали батарейку, вона встигла роз’їсти стравохід, утворивши дірку діаметром близько одного сантиметра.
Ураження потягнуло за собою низку інших діагнозів — пневмонія, зараження крові тощо. Для того щоб хлопчик міг жити, йому в стравохід встановили штучний стент.
Зараз Артема перевезли в лікарню “Охматдит” до Києва. Реабілітація займе не менше двох років, якщо все піде добре.
“Стан дитини стабільний, але дуже тяжкий. Лікарі борються із сепсисом. У хлопчика постійно підвищена температура. Артем дуже ослаблений, в нього погано загоюються надрізи, що зробили лікарі, рятуючи малюка”, — розповіла мама Артема.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині соцпрацівники забрали з родини заморену голодом дитину.
Фото - соцмережі.