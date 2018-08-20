Врачи два месяца спасают ребенка, который проглотил батарейку в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 августа. УНН. Еще в июне в Кропивницком Артем Савченко 2017 года рождения проглотил батарейку, за его жизнь до сих пор борются врачи. Об этом корреспонденту УНН рассказала мама мальчика Яна.
Артем играл с игрушкой на батарейках. Когда отец отвернулся, чтоб приготовить смесь для кормления, мальчик вытащил батарейку и проглотил ее.
За время пока ребенку сделали снимок и достали батарейку, она успела разъесть пищевод, образовав дыру диаметром около одного сантиметра.
Поражение повлекло за собой ряд других диагнозов - пневмония, заражение крови и тому подобное. Для того чтобы мальчик мог жить, ему в пищевод установили искусственный стент.
Сейчас Артема перевезли в больницу "Охматдет" в Киев. Реабилитация займет не менее двух лет, если все пойдет хорошо.
"Состояние ребенка стабильное, но очень тяжелое. Врачи борются с сепсисом. У мальчика постоянно повышенная температура. Артем очень ослаблен, у него плохо заживают надрезы, которые сделали врачи, спасая малыша", - рассказала мама Артема.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области соцработники забрали из семьи заморенного голодом ребенка.
Фото - соцсети.