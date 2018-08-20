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Врачи два месяца спасают ребенка, который проглотил батарейку в Кропивницком

Киев • УНН

 • 19918 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 августа. УНН. Еще в июне в Кропивницком Артем Савченко 2017 года рождения проглотил батарейку, за его жизнь до сих пор борются врачи. Об этом корреспонденту УНН рассказала мама мальчика Яна.

Врачи два месяца спасают ребенка, который проглотил батарейку в Кропивницком

Артем играл с игрушкой на батарейках. Когда отец отвернулся, чтоб приготовить смесь для кормления, мальчик вытащил батарейку и проглотил ее.

За время пока ребенку сделали снимок и достали батарейку, она успела разъесть пищевод, образовав дыру диаметром около одного сантиметра.

Поражение повлекло за собой ряд других диагнозов - пневмония, заражение крови и тому подобное. Для того чтобы мальчик мог жить, ему в пищевод установили искусственный стент.

Сейчас Артема перевезли в больницу "Охматдет" в Киев. Реабилитация займет не менее двух лет, если все пойдет хорошо.

"Состояние ребенка стабильное, но очень тяжелое. Врачи борются с сепсисом. У мальчика постоянно повышенная температура. Артем очень ослаблен, у него плохо заживают надрезы, которые сделали врачи, спасая малыша", - рассказала мама Артема.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области соцработники забрали из семьи заморенного голодом ребенка.

Фото - соцсети.

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