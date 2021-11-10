Лікар розповів, як змінилися прояви захворювання при "Дельта" штамі коронавірусу

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“З появою Дельта штаму змінилася клінічна картина коронавірусу, повністю. Якщо раніше ми казали, що критичними є з сьомого по десятий день, сьогодні стан пацієнта погіршується десь після четвертого-п’ятого дня.

Якщо раніше це була висока температура, втома, втрата нюху і смаку, то сьогодні це: нежить кашель, біль у горлі, головний біль. Симптоми такі ж, як при гострих вірусних респіраторних інфекціях (ГРВІ, — ред.).

Тому кожну людину, яка має ГРВІ, треба потенційно розглядати як хворого на коронавірус”, — пояснив він.

Відтак, раннє лікування коронавірусу може убезпечити хворого від “реанімації”, продовжив фахівець.

“Я обома руками за раннє лікування. За раннє противірусне лікування, яке може знизити вірусне навантаження і загальмувати подальший розвиток тяжкої хвороби”, — пояснив Крамарев.

До слова

Нещодавно епідеміолог розповів подробиці про штам “Дельта”.