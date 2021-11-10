Лікар розповів, як змінилися прояви захворювання при "Дельта" штамі коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З появою “Дельта” штаму клінічні прояви захворювання на коронавірус суттєво змінилися. Новий штам інфікує людей значно швидше, а отже раннє лікування коронавірусу як ніколи актуальне. Про це у коментарі УНН заявив інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарев.
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“З появою Дельта штаму змінилася клінічна картина коронавірусу, повністю. Якщо раніше ми казали, що критичними є з сьомого по десятий день, сьогодні стан пацієнта погіршується десь після четвертого-п’ятого дня.
Якщо раніше це була висока температура, втома, втрата нюху і смаку, то сьогодні це: нежить кашель, біль у горлі, головний біль. Симптоми такі ж, як при гострих вірусних респіраторних інфекціях (ГРВІ, — ред.).
Тому кожну людину, яка має ГРВІ, треба потенційно розглядати як хворого на коронавірус”, — пояснив він.
Відтак, раннє лікування коронавірусу може убезпечити хворого від “реанімації”, продовжив фахівець.
“Я обома руками за раннє лікування. За раннє противірусне лікування, яке може знизити вірусне навантаження і загальмувати подальший розвиток тяжкої хвороби”, — пояснив Крамарев.
До слова
Нещодавно епідеміолог розповів подробиці про штам “Дельта”.